Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:13

Нападающий «Торпедо» Стефанович объяснил нецензурную реакцию после поражения от «Химок»: «Было обидно»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович в комментарии для «СЭ» объяснил свою нецензурную реакцию на поражение от «Химок» (2:4) в 24-м туре РПЛ.

«Это эмоции. Обидно, когда мы вытаскиваем игру с 0:1, а потом за 8 минут ее сами отдаем сопернику. Я виню и себя в том числе, мы перестали подсказывать друг другу. От этого после игры мне было обидно», — сказал Стефанович «СЭ».

«Торпедо» после 24 матчей имеет в своем активе 13 очков и располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
УЕФА придумает свои правила игры. В мировом футболе управленческий кризис
Еще одна наша лыжница перешла в биатлон. Стоит ли переживать или радоваться?
ФК «Зенит» обыграл «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ
Пригожин сообщил о бунтах среди бойцов ВСУ в Часовом Яре и Константиновке
От чистого листа: типографии нашли замену бумаге из Европы в Китае и Турции
Рогов сообщил о скоплении техники ВСУ на заводах в Запорожской области
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
«Урал» — «Ростов»: стали известны стартовые составы команд
Кобелев — о поражении «Динамо»: «Нужно искать причину, почему игроки регрессируют»
«Что с Захаряном? Он феерил, когда в центре играли Шиманьски, Моро, Фомин». Кобелев — о провале «Динамо» с «Зенитом»
«Урал» — «Ростов»: смотреть прямую трансляцию матча
Стефанович — о шансах «Торпедо» остаться в РПЛ: «За нами Москва и отступать нам некуда»
Главчич заявил, что вера в спасение «Химок» стала больше после победы над «Торпедо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мирзов заявил, что пост не сказывается на его игровом и тренировочном режиме

Петржела — о возможном уходе Малкома: «Какая это потеря!? Молодой российский футболист получит шанс»