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Сегодня, 22:40

Сергеев: «Опасаюсь Дзюбу? Не знаю, всех нужно опасаться. Никакой недооценки «Локо» нет»

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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в 22-м туре РПЛ.

— Сложный будет следующий матч с «Локомотивом», который набрал ход. Там Дзюба в каждом матче забивает, сегодня дубль оформил. Какие ожидания от встречи с «Локомотивом»?

— Прошла игра, завтра тренировка. Потом уже будем разбирать «Локомотив». Наглядно еще не смотрели матчи, только мельком какие-то моменты, фрагменты. С завтрашнего дня потихоньку будем готовиться, тренерский штаб все расскажет и покажет — сильные и слабые стороны. Будет хороший матч, можно сказать дерби. Главное — нужно побеждать, — передает слова Сергеева корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев.

— Опасаетесь Дзюбу?

— (Смеется). Не знаю, всех нужно опасаться. Он, может, и отвлекает вниманием. Посмотрим. Самое главное — настрой, никакой недооценки нет.

— Что думаете по поводу сцены, которую установили на месте, где располагался Вираж?

— Честно, я обратил внимание только тогда, когда выступала группа. А дальше был весь в игре.

— Что скажете про поддержку?

— Поддержка — топ. Спасибо болельщикам, что пришли, их было 27 тысяч. Всем огромное спасибо, самое главное, что мы порадовали их.

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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