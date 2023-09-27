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Сегодня, 02:25

Ненахов: «В матче с «Зенитом» все решило желание и целеустремленность»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, за счет чего красно-зеленые сумели победить «Зенит» (2:1) в 9-м туре чемпионата России.

«Все решило желание и целеустремленность. Стремление к победе. У «Зенита», видимо, его не было, раз они так расхлябанно играли. Видно было, что они играют вполноги, что действуют не в полную силу. Потому что мы знаем, как может «Зенит» атаковать, сколько его футболисты могут моментов создавать. В матче с нами такого не было.

Ну, как видите, уже нет такой доминации «Зенита» в чемпионате, как в прошлые сезоны. К примеру, в предыдущем чемпионате «Зенит» доминировал над всеми командами, и это было настолько очевидно, что особо и не чувствовалась интрига. В принципе, уже в первой части сезона, до зимней паузы в РПЛ, питерцы обеспечили себе результат. Сейчас такого нет», – цитируют «Известия» Ненахова.

После 9 туров «Зенит» с 17 очками занимает третье место в РПЛ. «Локомотив» набрал 15 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице.

Источник: https://iz.ru/1579606/aleksei-fomin/bylo-vidno-chto-zenit-igraet-s-nami-vpolnogi
Максим Ненахов
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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