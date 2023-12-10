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РПЛ

Сегодня, 11:15

Непомнящий оценил шансы «Спартака» на призовые места в РПЛ по итогам этого сезона

Виктория Кравченко
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Финалист двух матчей за мировую шахматную корону Ян Непомнящий прокомментировал игру «Спартака» в этом сезоне. Он считает, что красно-белые в этом сезоне могут претендовать на призовые места в чемпионате России.

«Дома наша команда играет хорошо, а на выезде, мягко говоря, с переменным успехом. Но в текущем сезоне, в котором ни один из клубов по объективным причинам не борется за выход в еврокубки, я бы не стал посыпать голову пеплом после отдельных результатов. А спокойно завершил бы сезон и уже по его итогам принимал какие-то дальнейшие решения. Команда пока идет плюс-минус в первой пятерке и отрыв от лидера не такой уж солидный, как в некоторые иные годы. Многое будет решаться весной, но всегда приятно на мажорной ноте завершить первую часть чемпионата России. Думаю, что «Спартак» может претендовать на место в тройке», — цитирует Непомнящего РИА «Новости».

Вчера, 9 декабря, «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:0. Команда набрала 30 очков в 18 играх и перед зимней паузой занимает пятое место в турнирной таблице. Возглавляет таблицу на данный момент «Зенит» (36).

Источник: https://rsport.ria.ru/20231210/rpl-1914894319.html?in=l
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Ян Непомнящий
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