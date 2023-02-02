Нгамале верит, что «Динамо» способно стать чемпионом России в сезоне-2022/23

Камерунский нападающий московского «Динамо» Николя Муми Нгамале в интервью «СЭ» заявил, что верит в чемпионство своей команды уже в текущем розыгрыше РПЛ.

— Я думаю, что если все будет хорошо — если мы не будем допускать ошибок и много забивать, — то у нас есть все шансы стать чемпионом или хотя бы занять второе место. Верю в нашу команду и надеюсь, что мы будем на самом верху в этом году, — сказал Нгамале.

«Динамо» после 17 сыгранных туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков. В последний раз бело-голубые становились чемпионами еще в советскую эпоху, выиграв весенний чемпионат СССР в 1976 году.