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Сегодня, 09:20

Нгамале верит, что «Динамо» способно стать чемпионом России в сезоне-2022/23

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Николя Муми Нгамале.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Камерунский нападающий московского «Динамо» Николя Муми Нгамале в интервью «СЭ» заявил, что верит в чемпионство своей команды уже в текущем розыгрыше РПЛ.

— Я думаю, что если все будет хорошо — если мы не будем допускать ошибок и много забивать, — то у нас есть все шансы стать чемпионом или хотя бы занять второе место. Верю в нашу команду и надеюсь, что мы будем на самом верху в этом году, — сказал Нгамале.

«Динамо» после 17 сыгранных туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков. В последний раз бело-голубые становились чемпионами еще в советскую эпоху, выиграв весенний чемпионат СССР в 1976 году.

Муми Нгамале. «Звали в Германию и Францию. Выбрал Россию». Камерунец Нгамале — о «Динамо», чемпионате мира и фигурном катании
Николя Муми Нгамале
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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