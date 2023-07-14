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Сегодня, 08:41

O Dia: «Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по Клаудиньо

Мария Гусева
Клаудиньо.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по трансферу полузащитника Клаудиньо, сообщает O Dia.

Ранее появлялась информация, что бразильский клуб предложил за 26-летнего игрока 15 миллионов евро в течение пяти лет: 10 частями по 1,5 миллиона евро. В начале июня «СЭ» сообщал, что клуб из Санкт-Петербурга оценивает бразильца в 30 миллионов евро.

По информации источника, «Зенит» уже отклонил данное предложение, поскольку рассчитывает на Клаудиньо в предстоящем сезоне. В бразильском клубе ожидают, что переговоры могут продлиться до окончания трансферного окна. Представители «Фламенго» хотят прилететь в Россию, чтобы лично обсудить сделку.

Клаудиньо с 2021 года выступает за «Зенит». В прошедшем сезоне он забил 5 голов и сделал 12 голевых передач в 30 матчах во всех турнирах. Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2027 года.

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