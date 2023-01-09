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Экс-защитник ЦСКА Корнаухов: «Агапов будет прогрессировать и станет настоящим усилением для армейцев»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался о трансфере защитника Ильи Агапова в московский клуб.

6 января ЦСКА объявил о подписании контракта с Агаповым до 2027 года.

«В ЦСКА ничего не поменялось за один день предсезонки, поэтому пока чего-то нового не стоит ожидать. Что касается Агапова, ЦСКА его долго вел. Надеюсь, этот молодой футболист будет прогрессировать и станет усилением для армейцев. Трансферы ЦСКА никогда не делаются вслепую, поэтому рассчитываю, что Агапов — тот игрок, который будет постоянно прогрессировать», — приводит слова Корнаухова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Агапов сыграл за «Нижний Новгород» 16 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-kornauhov-agapov-e-to-usilenie-dlya-tsska-on-budet-progressirovat/
Олег Корнаухов
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
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