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Орещук считает, что Лоськов и Пашинин найдут общий язык с Галактионовым в «Локомотиве»

Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возвращение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб «Локомотива».

«Это закономерное решение, они доказали многое клубу — своей преданностью и работоспособностью. Это качественный и правильный ход. Уверен, что если Галактионов возглавит «Локо», то между ними не будет недопониманий. Думаю, что это все было обговорено со всеми сторонами. Галактионов тренер неплохой, парень молодой, Лоськов с Пашининым — тоже. Они найдут общий язык, я даже не сомневаюсь в этом», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

16 октября стало известно, что Лоськов и Пашинин вернулись в тренерский штаб «Локомотива». Специалисты присоединились к тренерскому штабу клуба в качестве помощников исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Федорова.

Источник: https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/roman-oreshhuk-los-kov-i-pashinin-najdut-obshhij-yazy-k-s-galaktionovy-m/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.8662010951

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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П2

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ТБ 3.5

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2.20
Дмитрий Лоськов
Олег Пашинин
Роман Орещук
ФК Локомотив (Москва)
0
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