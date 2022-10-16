Орещук считает, что Лоськов и Пашинин найдут общий язык с Галактионовым в «Локомотиве»

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возвращение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб «Локомотива».
«Это закономерное решение, они доказали многое клубу — своей преданностью и работоспособностью. Это качественный и правильный ход. Уверен, что если Галактионов возглавит «Локо», то между ними не будет недопониманий. Думаю, что это все было обговорено со всеми сторонами. Галактионов тренер неплохой, парень молодой, Лоськов с Пашининым — тоже. Они найдут общий язык, я даже не сомневаюсь в этом», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».
16 октября стало известно, что Лоськов и Пашинин вернулись в тренерский штаб «Локомотива». Специалисты присоединились к тренерскому штабу клуба в качестве помощников исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Федорова.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования