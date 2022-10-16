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Сегодня, 20:22

Измайлов отметил, что слухи об уходе Галактионова не повлияли на игроков команды в матче против «Зенита»

Алина Савинова

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов остался доволен игрой команды в матче 13-го тура РПЛ против «Зенита» (0:3).

«Зенит» показал превосходство в классе и заслуженно победил. Можно ли ему что-то противопоставить? Сложно, но можно. Хочу оценить свою команду — ребята действительно бились, во втором тайме брали инициативу. После перерыва процент владения мячом был или поровну, или на нашей стороне. Во втором тайме смотрелись очень интересно. Хочу отметить наших болельщиков, их поддержка была слышна, и команда понимала, для кого играет. Наши болельщики — лучшие", — приводит ТАСС слова Измайлова.

Также он заявил, что слухи о возможном уходе главного тренера клуба Михаила Галактионова не повлияли негативно на игроков команды в этом матче.

«Тренер работает с командой. Это точно не повлияло на команду. Все остальное — слухи», — добавил генеральный директор нижегородцев.

Напомним, что 16 октября «Чемпионат» сообщил о том, что Галактионов согласовал контракт с «Локомотивом» и займет должность главного тренера клуба либо после воскресного матча 13-го тура РПЛ «Нижнего» с «Зенитом», либо перед зимней паузой.

Источник: https://Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов остался доволен игрой команды в матче 13-го тура РПЛ против «Зенита». «Зенит» показал превосходство в классе и заслуженно победил. Можно ли ему что-то противопоставить? Сложно, но можно. Хо

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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