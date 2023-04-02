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Орлов: «Бердыев молодец, что сделал ставку на Нобоа, несмотря на пресловутые разговоры о возрасте»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов оценил победу «Сочи» над «Динамо» (2:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Динамо» в этой встрече совсем плохо играло, а «Сочи» мобилизовался после ошибки вратаря Джанаева. Динамовцы не забили этот пенальти, тут тонкий психологический момент. Такое происходит нечасто, но бывает — когда у команды в такой ситуации поднимается дух. У «Сочи» есть проблемы в организации игры — футболисты не добегают, не хватает внимания. Но в этой игре они показали, что потенциал есть. Бердыев только возглавил команду — и игроки его еще не совсем знает, и он — игроков. Но он молодец, что сделал ставку на Нобоа, несмотря на все пресловутые разговоры о возрасте", — приводит «РБ Спорт» слова Орлова.

Московский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков. «Сочи» расположился на 9-й строчке, набрав 31 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gennadij-orlov-berdy-ev-molodets-chto-sdelal-stavku-na-noboa-nesmotrya-na-vse-preslovuty-e-razgovory-o-vozraste/
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