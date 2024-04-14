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Сегодня, 10:00

Орлов: «Даже без Вендела «Зенит» был сильнее «Краснодара» в центре поля»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, за счет чего «Зенит» на выезде переиграл «Краснодар» (2:1) в 24-м туре РПЛ.

Считаю, даже без Вендела «Зенит» переиграл соперника в центре поля. Понравился Клаудиньо — был очень активен, вовлечен в игру. Барриос был неплох. Правда, немного насторожили его ошибки. Раньше он все-таки действовал надежнее.

Честно говоря, предполагал, что Артур, забивший решающий гол, выйдет с первых минут. Но решение Семака себя оправдало. Тренер выпустил его на второй тайм, на левый фланг. Артур здорово держал мяч, четко все исполнил. Почувствуйте разницу между Мантуаном и Артуром. Вспомните последнюю минуту встречи. Зачем Мантуан пробивал? Справа же набегал Сергеев — покати ему, в чем проблема? Пусть посмотрит повтор эпизода. Мы вновь возвращаемся к вопросу принятия решений...

И тем не менее «Зенит» играл с большим запасом. Даже без Вендела. Так что все по делу.

Сперцян старался, но он же один. Не было сыгранной тройки в середине поля. Осенью мне нравился треугольник Сперцян — Черников — Кривцов. Сегодня с первых минут вышел Кастаньо. Видны его качества. Но ему пока не хватает взаимопонимания с партнерами. Ну и нужно сказать о заслуге гостей, которые не позволили «быкам» показать содержательный футбол именно в середине поля.

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами. На третьем месте идет «Динамо» (38), которое 14 апреля сыграет с «Уралом».

Полностью интервью Орлова читайте на сайте «СЭ»

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
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