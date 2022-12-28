Осинькин надеется, что Пиняев и Глушенков будут прогрессировать в «Локомотиве»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход Максима Глушенкова и Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Всегда сложно терять любого футболиста, а лидера вдвойне. Этих ребят я знаю не только по «Крыльям», но и по «Чертаново». Мы должны сейчас все взвесить без эмоций, поблагодарить ребят и пожелать им прогресса. Надеюсь, они сделали правильный выбор, который позволит им прогрессировать и становиться сильнее. Со своей стороны хочу им сказать спасибо за ту профессиональную работу, которую мы проделали вместе», — сказал Осинькин «СЭ».

28 декабря «Локомотив» подтвердил трансферы футболистов.

Глушенков сыграл за самарцев 60 матчей, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач. Пиняев провел 45 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.