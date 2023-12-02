Осинькин — о матче с «Сочи»: «Важно было сыграть на ноль»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги выездного матча 17-го тура РПЛ против «Сочи» (2:0).

«Игру начала плохо, это связано с нехваткой скоростей, которые были у нас в предыдущих матчах. Во второй половине первого тайма наладили контроль, а после забитого мяча выдохнули свободно. В концовке у хозяев были шальные моменты, которые могли привести к голу в наши ворота, но важно, что мы сыграли на ноль», — приводит слова Осинькина пресс-служба самарского клуба.

«Крылья Советов» с 29 очками занимают третье место в чемпионате России. Сочинцы, набрав 10 очков, замыкают турнирную таблицу.