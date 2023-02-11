0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:35

Педру Мендеш: «Тавареш — талантливый и перспективный игрок, он может помочь «Спартаку» достичь поставленных целей»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Футбольный агент и бывший игрок сборной Португалии Педру Мендеш рассказал, что думает о новичке «Спартака» Томаше Тавареше.

«Я знаю Тавареша — это действительно хороший футболист. Думаю, приобретение Тавареша — полезный трансфер для «Спартака», потому что Томаш — талантливый и перспективный игрок, он может помочь команде достичь поставленных целей», — приводит «РБ Спорт» слова Мендеша.

Также он ответил на вопрос, почему игрок молодежной сборной Португалии уехал в чемпионат России, а не в клуб из топ-5 лиг Европы.

«Без понятия. Я не его агент и не был вовлечен в переговоры. Не знаю, какие у него еще были варианты и были ли вообще, какие «Спартак» предложил условия и так далее. Я не могу ответить, потому что здесь возможны различные причины. Думаю, трансфер Тавареша произошел путем диалога между игроком, «Бенфикой» и «Спартаком», поэтому все стороны были заинтересованы в этой сделке», — добавил специалист.

Тавареш перешел в «Спартак» в январе 2023 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2026 года с возможностью продления еще на год. В прошлом сезоне португалец выступал на правах аренды за «Базель», где на тот момент работал нынешний главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-igrok-sbornoj-portugalii-tavaresh-horoshij-futbolist-on-mozhet-pomoch-spartaku-dobit-sya-postavlenny-h-tselej/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Химки» объявили о подписании контракта с Лачезаром Котевым
Тарханов: «Необходимо посмотреть, в каком состоянии Дзюба, потом уже можно будет говорить о том, сколько он забьет»
Про Слуцкого-тренера можно забыть? Он прекрасен в новом амплуа
Агент Шпинев сообщил, что Жемалетдинов частично тренируется в общей группе «Локомотива»
Дьяков: «Вполне вероятно, что Дзюба успеет стать лучшим бомбардиром «Локомотива»
Кураньи оценил шансы полузащитника «Динамо» Захаряна перейти в «Челси»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Адебайор: «У Павлюченко есть все навыки, чтобы вернуться в футбол»

Пономарев — о завершении карьеры Мамаева: «Павел сделал правильно все, за исключением одного момента»