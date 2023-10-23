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23 октября, 18:48

Президент «Урала» Иванов — о поражении от «Сочи»: «Это результат работы тренерского штаба»

Алина Савинова
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о поражении команды от «Сочи» в 12-м туре РПЛ (1:4). По его словам, ответственность за результат лежит на тренерском штабе.

«Позвоните тренеру и спросите, почему мы проиграли и так сыграли, это тренерский вопрос! Я не знаю, почему такое случилось с «Сочи». Это результат работы тренерского штаба. Результаты давят на команду? Проиграли и проиграли. Как говорил Валерий Карпин, никто не умер, ничего страшного не случилось. Ситуацию все понимают, сейчас мы будем что-то делать и исправляться», — цитирует Иванова Metaratings.ru

«Урал» на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков за 12 матчей. «Сочи» с 9 очками располагается на последней, 16-й, строчке. В следующем туре клуб из Екатеринбурга сыграет против «Динамо», а сочинская команда встретится с «Пари НН». Оба матча пройдут 29 октября.

Источник: https://metaratings.ru/news/ivanov-o-porazhenii-ot-sochi-eto-rezultat-raboty-trenerskogo-shtaba-urala-298040/
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