Петржела: «Если бы Карпин возглавлял «Зенит», он был бы одним из самых титулованных тренеров»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине.

«Карпин — сильный тренер. Думаю, его очень уважают футболисты, потому что он сам был классным игроком. Конечно, «Ростов» не конкурент «Зениту» и никогда им не станет, но работа Карпина в этом клубе заслуживает уважения. Он уже готов для большой команды. Если бы Карпин возглавлял «Зенит», он был бы одним из самых титулованных тренеров. Отсутствие трофеев — временное явление в его тренерской карьере», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

В текущем сезоне «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков за 23 тура. «Ростов» находится на второй строчке (46 очков).