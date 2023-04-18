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Петржела: «Если бы Карпин возглавлял «Зенит», он был бы одним из самых титулованных тренеров»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине.

«Карпин — сильный тренер. Думаю, его очень уважают футболисты, потому что он сам был классным игроком. Конечно, «Ростов» не конкурент «Зениту» и никогда им не станет, но работа Карпина в этом клубе заслуживает уважения. Он уже готов для большой команды. Если бы Карпин возглавлял «Зенит», он был бы одним из самых титулованных тренеров. Отсутствие трофеев — временное явление в его тренерской карьере», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

В текущем сезоне «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков за 23 тура. «Ростов» находится на второй строчке (46 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-esli-by-karpin-vozglavlyal-zenit-on-by-l-by-odnim-iz-samy-h-titulovanny-h-trenerov/
Валерий Карпин
Властимил Петржела
ФК Зенит
ФК Ростов
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