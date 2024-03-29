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29 марта, 21:47

Пивоваров — о чемпионской гонке после поражения «Динамо»: «Ничего не потеряно!»

Зарина Халимхонова
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подвел итоги матча 22-го тура РПЛ против «Ростова» (1:4).

— Цели «Динамо» — выигрывать в каждом матче и бороться за самые высокие места. Надо отметить, что матч был благотворительный. Надо поблагодарить болельщиков, что пришли на матч, поддержали команду. Все деньги будут отправлены пострадавшим. «Ростов» заслужил победу. Возможно, игроки «Динамо» не вернулись [со сборов]. В чемпионской ли мы гонке? Ничего не потеряно!

После игры 22-го тура «Динамо» с 38 очками сохраняет третье место в турнирной таблице РПЛ. Лидером чемпионата является «Зенит», который набрал 40 очков в 20 матчах.

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