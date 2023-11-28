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Сегодня, 19:42

Погребняк — о президенте «Урала»: «Передать слова Иванова без мата очень тяжело»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Урала» Павел Погребняк высказался об особенностях работы президента клуба Григория Иванова.

«Когда мне было 22 года, мы играли со «Спартаком», и в сеть просочилось видео, где я выражаюсь отнюдь не дипломатичным языком. После этого я очень сильно переживал. Первый, кому я позвонил после этого, был папа. Я понимал, что после того как он увидит это видео, мне, мягко говоря, будет не очень. Я его сразу предупредил обо всем, объяснив тем, что для меня матч со «Спартаком» — это дерби, нечто особенное. Тогда мы проиграли, судья ужасно отработал игру, мы вылетели из Кубка... вот я все и вылил! Вот такой жаргон и у Григория Викторовича. Передать его слова без мата очень тяжело. Он говорил: «Я сейчас вас всех заберу и пойдете на завод работать!». У него бита в кабинете имелась... на всякий случай (смеется). Никто не хотел попасть под раздачу Иванова, потому что ответ был очевиден!» — цитирует Погребняка Metaratings.ru.

Иванов является президентом «Урала» с 2003 года. Лучший результат екатеринбургской команды в чемпионате страны — восьмое место в сезоне-2015/16. На данный момент «Урал» идет на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/pogrebnyak-o-grigorii-ivanove-peredat-ego-slova-bez-mata-ochen-tyazhelo-310033/
Павел Погребняк
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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