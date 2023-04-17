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Погребняк: «Малком не робот, чтобы забивать каждый матч. Спад у любого футболиста случается»

Алина Савинова
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Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк заявил, что не сомневается в чемпионстве петербургского клуба в РПЛ.

«Ничего страшного в Ростове не произошло. Чемпионство в РПЛ у питерцев никто не отнимет. «Зенит» можно поздравить. То, что лидер команды больше месяца не забивает, тоже не страшно, Малком не робот, чтобы забивать каждый матч. Спад у любого футболиста случается. Он высококвалифицированный игрок, одаренный, лучший нападающий лиги и еще забьет», — цитирует Погребняка Legalbet.

После 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. Форвард питерской команды Малком последний раз забивал за свой клуб 12 марта в матче 19-го тура РПЛ с «Химками» (3:2).

Источник: https://legalbet.ru/news/pogrebnyak-malkom-ne-robot-chtobi-zabivat-kazhdij-match/
Малком Филипе (Малком)
Павел Погребняк
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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