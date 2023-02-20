0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

20 февраля, 23:13

Бериша: «У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ. Но не очень хорошо, что он выиграл четыре титула подряд»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша считает, что у «Зенита» нет конкурентов в чемпионате России.

«У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ. За все эти годы в России я понял, что это высший класс — они много тратятся на игроков. При этом другие клубы тоже тратят довольно много денег, но у «Зенита» есть преимущество? они верят в Семака. Он работает в команде уже много лет, а доверять тренеру очень важно. Все это выгодно отличает питерский клуб от остальных. Но, конечно, не очень хорошо, что «Зенит» выиграл четыре титула подряд. Раньше, к примеру, ЦСКА был сильнее. Но «Спартак» становится лучше, «Краснодар» выглядит интересно. Вторая половина сезона должна получиться захватывающей», — приводит «Чемпионат» слова футболиста.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Петербургская команда набрала 42 очка за 17 туров.

Сезон-2022/23 в РПЛ после зимней паузы возобновится 3 марта.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5004347-berisha-u-zenita-net-konkurentov-v-rpl-ploho-chto-oni-vyigrali-chetyre-titula-podryad.html
Бернард Бериша
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Роман Костомаров может стать символом русского фигурного катания
Украинский пленный рассказал о службе британских и канадских офицеров в ВСУ
Медведев прокомментировал визит Байдена в Киев
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
Российская авиация сбила украинский Су-27 в Харьковской области
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Полузащитник «Чертаново» Бобер подпишет двухлетний контракт с «Крыльями Советов»
Полузащитник «Чертаново» Топинка подпишет трехлетний контракт с «Локомотивом»
Ванда Нара прокомментировала слухи о своем романе с форвардом «Спартака» Кейта Бальде
Бериша: «Моя мечта — выиграть трофей с «Ахматом» до конца карьеры»
Зазулин: «Малком и Клаудиньо — очень качественные футболисты, своих таких у нас нет»
Турецкие СМИ опубликовали подробности возможного перехода Захаряна в «Галатасарай»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Наполи» рассказал, что российский клуб требовал за Кварацхелию 30 миллионов евро

Зазулин: «Малком и Клаудиньо — очень качественные футболисты, своих таких у нас нет»