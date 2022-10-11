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Сегодня, 16:30

Экс-игрок «Локомотива» Чочиев: «Асатиани на сборах протянул мне тысячу евро и сказал: «Купи себе что-нибудь»

Чочиев вспомнил забавные истории времен игры за «Локомотив»
Руслан Минаев

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев рассказал о времени в «Локомотиве». Хавбек является воспитанником железнодорожников.

«Кто удивлял больше всех? В плане футбола — Петя Одемвинге. Он топ! А в человеческом плане меня поразил Малхаз Асатиани. Мы были на сборах в Австрии и в выходной день поехали гулять в Мюнхен. Он подошел ко мне и протянул несколько купюр — тысячу евро! «Купи себе что-нибудь, от меня». Я сказал, что не возьму. Он взял и выкинул их. Тысяча евро полетела по улице. Пришлось бежать и собирать (смеется)», — цитирует Чочиева Sport24.

«Локомотив» в этом сезоне РПЛ набрал 9 очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице. Железнодорожники на 3 очка опережают «Торпедо», который занимает последнее место.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-11-chochiyev-asatiani-podoshel-ko-mne-i-protyanul-neskolko-kupyur-tysyachu-yevro-kupi-sebe-chto-nibud-ot-menya

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Алан Чочиев
Малхаз Асатиани
Питер Одемвингие
ФК Локомотив (Москва)
3
0
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