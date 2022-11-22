Глушаков: «Есть тренер с видением футбола, есть руководство клуба. Мы выполняем установку тренера»

22 ноября, 20:15
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил работу Спартака Гогниева на посту главного тренера команды.
— Если подводить итоги последнего матча для «Химок», есть какой-то просвет?
— Ну, видите, одну игру выиграли. Есть сборы. Есть время. В том году был тоже не очень хороший результат, но команда подготовилась и за весеннюю часть. Только время может показать, какие будут результаты.
— Вы видите, что можете в той системе игры, которую ставит Гогниев?
— Это не ко мне вопрос. Есть тренер с видением футбола, есть руководство клуба. Мы выполняем установку тренера.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования