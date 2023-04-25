Ахметов обвинил российских судей в непрофессионализме: «Либо это низкий уровень, либо предвзятость»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов в комментарии для «СЭ» высказался об уровне судейства в РПЛ.

«В нынешнем сезоне уже какая-то тенденция на судейские ошибки. Люди, которые занимаются судейством, должны над этим работать и улучшать свою же работу. Либо это низкий уровень судейства, либо какая-то предвзятость. По моему мнению, с ВАР ошибок стало еще больше. Когда люди смотрят повтор, у них есть дополнительная помощь, должно быть минимум ошибок. Удивительно, почему мы допускаем столько скандалов в каждом туре», — сказал Ахметов «СЭ».

Ранее Ахметов выразил недовольство поведением болельщиков «Спартака» после игры 24-го тура с «Краснодаром».