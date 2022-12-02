Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» рассказал, как столкнулся с повышенным вниманием в медиа.

— О тебе с 13 лет постоянно пишут в медиа. Как не сойти с ума с таким вниманием?

— Старался не придавать значения, практически не давал интервью. Спасибо Николаю Юрьевичу Ларину — он меня оберегал в этом плане, не позволял на меня наваливаться, защищал от этого всего.

Когда повзрослел, уже сам понимал, что нужно делать. Осознал: это нужно не мне, а тем, кто про меня пишет, — из-за рейтингов. Поэтому даже не открывал статьи, у меня другая задача — играть в футбол.

— Что ты имеешь в виду, говоря о рейтингах?

— Обычный пример: у игроков «Крыльев» в интервью постоянно спрашивают про меня, чтобы в заголовке написать, что они думают о Сергее Пиняеве. Это просто смешно.

— Ну так не каждый в «Крыльях» был на стажировке в «МЮ».

— Ну и что? Когда вообще была последняя стажировка? Я сейчас футболист «Крыльев Советов», играю в РПЛ. Мало ли где я был... Кто-то, может, в Англию в отпуск летал — и что теперь?