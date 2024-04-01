Батраков — о дебюте за «Локо»: «Переживал, когда рядом такие партнеры — Дзюба, Баринов, Миранчук»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился мнением о своем дебюте за основную команду.

«Очень рад, что дебютировал за основную команду. Пока не знаю о каких-либо традициях в команде для тех, кто свой первый матч играет. Возможно, на следующей тренировке узнаю. Когда переходил в основу, где-то было тяжело, что рядом такие партнеры, как Артем Дзюба, Дима Баринов, Антон Миранчук, переживал даже, но сейчас уже влился в коллектив, все отлично», — цитирует Батракова legalbet.

18-летний хавбек сыграл 35 минут в матче с «Краснодаром» (1:1) в 22-м туре РПЛ.