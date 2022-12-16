Широков оценил шансы «Локомотива» выйти из кризиса в весенней части сезона

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков оценил шансы «Локомотива» выйти из кризиса в весенней части сезона.

«Есть ли у «Локомотива» шансы выйти из кризиса? Шансы всегда есть. Осталось ими воспользоваться. Не знаю, насколько помогут клубу изменения в руководстве. Это покажет время. Но если перестановки сделали, значит думают, что они помогут», — приводит слова Широкова Vprognoze.ru.

На зимнюю паузу «Локомотив» ушел на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне стыковых матчей. Клуб назначил Михаила Галактионова главным тренером команды 13 ноября. До этого специалист работал в «Нижнем Новгороде».