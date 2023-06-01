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Сегодня, 12:15

Карпукас: «Хочу заработать футболом на то, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась»

Артем Бухаев
Корреспондент
Футболист «Локомотива» Артем Карпукас.
Артем Карпукас.
Фото Соцсети
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» рассказал об отношении к деньгам.

«Наверное, при повышении доходов увеличиваются расходы. У меня так же. Но нет ощущения, что у меня горы всего, могу себе все позволить, нет. Хочу заработать футболом на то, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась — и та, которая есть сейчас, и та, которая, надеюсь, будет. Не остается времени думать, что я могу купить себе что-то или потратить силы и здоровье на какие-то развлечения. Отправляю родителям больше половины зарплаты. Не вижу в этом ничего особенного, такое воспитание», — сказал Карпукас «СЭ».

20-летний хавбек выступает за «Локомотив» с 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до мая 2025 года.

В текущем сезоне он сыграл 33 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Полное интервью Артема Карпукаса «СЭ» здесь

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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