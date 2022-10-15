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Сегодня, 17:19

Дмитрий Баринов считает, что «Локомотиву» нужен тренер, у которого есть связь с игроками

Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу над «Торпедо» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.

— Перед игрой с «Торпедо» вы понимали, что если проиграете, то опуститесь на самый низ в турнирной таблице?

— В голове держали все это. Хуже уже некуда. Я сказал, что кровь из носа сегодня нужна победа. Дай бог сейчас все наладится. Кто будет главным тренером, придет персонал. В «Локомотиве» нужен специалист, у которого есть связь с игроками. Российский? Ну почему, посмотри, как работал Николич. Я его считал русским, хорошо разговаривает по-русски. Конечно, хотел, чтобы он вернулся. Я на связи с ним, общались перед игрой с «Сочи». Интересно было бы ему вернутся? Я не спрашивал такие вопросы. Мы поговорили, спросил, как мое состояние, передал ребятам привет, с кем работал, пожелал удачи.

— Известно ли тебе, кто возглавит «Локомотив»?

— Не могу знать, никто об этом не говорит. Я свою позицию говорил. Вы понимаете, что пришел тренер с «Казанки», мы ему должны помочь, у него никогда не было игр в РПЛ. Он русский специалист, кто-то может не воспринимать его слова всерьез. Но он говорит правильные футбольные вещи. Русские богатыри сегодня выиграли! И вся команда выиграла, все, кто выходил на замену! Отметил бы русских ребят.

— Вы сказали, что высказывали свою позицию.

— Не буду ее афишировать. Но я говорил ее руководителям.

— Была с твоей стороны мотивирующая речь перед командой?

— Да, настраивал ребят. Все понимали, что у нас нет права на ошибку даже в сегодняшнем матче. Я сказал: «Вы же понимаете, что это принципиальная игра именно для болельщиков». Мы не могли проиграть. Поздравляю именно для искренних болельщиков, которые любят, поддерживают нас в любые времена, а не когда мы в Лиге чемпионов. Много ли таких? Надеюсь, что да.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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