Полузащитник «Локомотива» Марадишвили не может себя назвать героем матча с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили прокомментировал свой гол на 90+3-й минуте матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1), который спас железнодорожников от поражения.

— Как оцените игру?

— Тяжелый матч. Много игр на неделе. Ребятам непросто.

— Можете себя назвать героем матча?

— Не могу так сказать. Получилась так, что исход такой, помог команде.

— Почему «Локомотив» пропускает практически в каждом матче?

— Не знаю. Это стечение обстоятельств.

«Крылья Советов» набрали 8 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 5 очками идет на шестой строчке.

В следующем туре «Крылья» в гостях сыграют с «Рубином» 18 августа. «Локо» 19-го числа отправится в гости к «Краснодару».