Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:10

Безруков — об игре с ЦСКА: «Последняя шутка: как можно отменить гол, если у меня такая фамилия»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал отмену гола в ворота ЦСКА (2:2) в 27-м туре РПЛ.

— Видел комментарий экстрасенса по ситуации с тобой?

— Видел. Как мне? Нормально! Пацаны, последняя шутка на сегодня: как можно было отменить гол, если у меня фамилия Безруков?

После матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по таблице в РПЛ. Комитет по этике РФС намерен рассмотреть данное высказывание Безрукова.

Руслан Безруков
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Праздники на День Победы в 2024 году продлятся четыре дня
Рублев после победы в Мадриде рассказал о проблемах со здоровьем
Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков
Ничушкин вскроет «Даллас», Задоров размажет «Эдмонтон» по бортам? Прогноз на второй раунд Кубка Стэнли-2024 в Западной конференции
Армия РФ начала подготовку к учениям с применением нестратегического ядерного оружия
Источник назвал причины обыска у журналистки Кеворковой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Динамо» — «Сочи» и другие матчи
Гол Миранчука и крик Карпина на судью: «Локомотив» обогнал «Спартак»
Галактионов об игре Батракова: «Давайте не будем его перехваливать»
«Локомотив» — «Ростов»: Глушенков не был в офсайде, но второй гол хозяев правильно не засчитан
Мусаев о шутке Безрукова: «В нашем футболе нет чувства юмора»
Галактионов о Дзюбе: «Артем часть команды. Он выполняет большую роль в коллективе»
Галактионов объяснил выбор состава на матч против «Ростова»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Файзуллаев: «Восьмое место в таблице РПЛ? ЦСКА должен быть выше»