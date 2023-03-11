Зиньковский: «Абаскаль, Зобнин и Джикия устроили нам разборку в перерыве матча с «Факелом»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал победу над «Факелом» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

— Почему во втором тайме получилось забить только под самый конец?

— В первом тайме у нас были непонятные пять минут. А во втором тайме спокойно играли, знали, что нам нужно делать. Были моменты, искали их. Нужно было кого-то заткнуть, затолкать.

— Абаскаль устроил разборку в перерыве?

— Да не только он, но и наши старшие ребята. Зобнин, Джикия устроили разборку.

«Спартак» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей.