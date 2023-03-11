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Кухарчук — о конфликте Гогниева с игроками: «Могу представить, что такое могло произойти. Верю тому, что пишут в СМИ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук, выступавший в текущем сезоне за «Химки», в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном конфликте главного тренера подмосковной команды Спартака Гогниева с игроками.

«С какими эмоциями воспринимаю новости, которые приходят из «Химок»? Не особо слежу за «Химками». Пусть с этим разбирается руководство клуба. Могу ли представить, что описанная в СМИ история про Гогниева и Гулиева могла произойти? Я был в «Химках» и могу представить, что такое могло произойти. Верю тому, что пишут в СМИ. Я был в «Химках», я знаю, как там бывает. Плюс-минус вот так и бывает. Какие-то постоянные интриги и такие нефутбольные моменты вокруг клуба. Сейчас в первую очередь думаю о «Торпедо», а не о «Химках», — сказал Кухарчук «СЭ».

Ранее стало известно о том, что Гогниев едва не подрался с игроками подмосковного клуба Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим. 10 марта сообщалось, что Гогниев может покинуть «Химки», однако позже в клубе опровергли эту информацию.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Команда проведет матч с «Зенитом» в воскресенье, 12 марта. Начало игры — в 14.00 по московскому времени.
Илья Кухарчук
Спартак Гогниев
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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