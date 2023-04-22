Полузащитник «Торпедо» Рязанцев объяснил поражение от «Химок»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев прокомментировал поражение от «Химок» (2:4) в 24-м туре РПЛ.

— Почему не вышло, вели 2:1 и камбэк от «Химок»?

— Наверное, пенальти чуть-чуть. Хотя после этого была ничейная игра. Но мы провалили этот отрезок. «Химки» в течение 8 минут забили три гола или что-то вроде того.

— «Торпедо» проиграло матч за шесть очков по сути, для вас это прямой конкурент.

— Думаю, что «Химки» и мы боремся больше с «Факелом» и «Пари НН». Конечно, каждые очки важны.