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Сегодня, 17:02

Рязанцев: «У «Торпедо» есть возможность остаться в РПЛ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев после поражения от «Химок» (2:4) в 24-м туре РПЛ высказался о турнирном положении команды.

— Насколько «Торпедо» сегодня усложнило себе задачу остаться в РПЛ?

— Каждое очко нужно, и ничьи, и победы. Но у нас есть еще семь игр.

— Насколько изменилась работа при Клотете?

— Очень много изменений, но самое главное — очки.

— Если говорить про самые оптимистичные прогнозы для «Торпедо», вы понимаете, что сегодня скорее всего был сделан огромный шаг к вылету?

— Не хотелось бы думать об этом. У нас есть возможность. Мы должны сконцентрироваться на оставшихся матчах и попытаться заработать максимальное количество очков.

— Если «Торпедо» вылетит, ты готов остаться в команде ФНЛ?

— У меня контракт до конца сезона. Все будем обсуждать после.

Александр Рязанцев (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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