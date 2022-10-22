Лоськов заявил, что очень скучает по Томасу Цорну и Марвину Компперу

Помощник главного тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов заявил, что скучает по Томасу Цорну и Марвину Компперу.

— Скучаете по Цорну с Комппером?

— Очень, — сказал Лоськов.

В начале октября «Локомотив» объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Цорна.

Марвин Комппер работал в тренерском штабе «железнодорожников» с октября 2021 по сентябрь 2022 года.

«Локомотив» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками в 14 матчах.