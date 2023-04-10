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Сегодня, 11:55

Пономарев уверен, что ЦСКА закрепится на втором месте в РПЛ

Алина Савинова
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал победу армейцев в матче 22-го тура с «Химками» (3:0).

«Там и не должно было быть проблем у ЦСКА. Я знал, что мы выиграем. «Химки» — совсем слабый соперник. Билялетдинов взял эту команду, но зря. За кого тут браться? Это даже не дворовый футбол. Им нужно заниматься беготней, чтобы просто соревноваться за счет физики. Но пока и этого нет. Так что победа ЦСКА полностью закономерна. ЦСКА сейчас в неплохой форме. Даже Акинфеева не было, а Тороп был неплох. Ваня Обляков заматерел и играет великолепно. Мы все говорим о Карраскале и Медине. Но Ваня не хуже. Мы недооценили Облякова. Федотов сейчас на правильном пути. Команда в форме. Я не вижу слабых мест у команды сейчас. Это очень хорошо. В турнирной таблице все нормально. Мы и «Спартак» обгоним, и «Ростов» свалится. На втором месте мы закрепимся», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Пономарева.

После 22 туров ЦСКА идет на 4-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место, имея в активе 13 очков.

В следующем туре армейцы сыграют с «Уралом», а подмосковная команда — с «Крыльями Советов». Оба матча пройдут 15 апреля.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005079486_ponomarev_myi_nedoocenili_oblyakova_on_daje_vyishe_chem_karraskal_i_medina
Владимир Пономарев
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