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Сегодня, 14:08

Пресняков-старший поддержал Зобнина после матча ЦСКА — «Спартак»

Мария Куцубеева
Корреспондент

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Спартак» не долго играл хорошо, но этого хватило, чтобы забить 2 отличнейших гола. Но вот первый гол армейцев подпортил все. У ЦСКА большую часть матча было преимущество. Если говорить про первый пропущенный гол, то я не соглашусь, что в этом моменте надо было продолжать играть. Зобнин вчера остановился, не стал играть, потому что игрок лежит. Он ожидал, что игрок ЦСКА сделает тоже самое. Но fair play же существует!" - сказал Пресняков «СЭ».

«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками. У лидирующего «Зенита» — 33 балла.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак
Роман Зобнин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
6
5
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