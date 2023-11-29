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29 ноября, 23:23

Президент «Оренбурга» Еремякин: «Деограсией зимой заинтересуются другие клубы? Пока не верю в это»

Алина Савинова
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин не верит, что главным тренером команды Давидом Деограсией зимой заинтересуются другие клубы.

— Не переживаете, что зимой Деограсией, который так хорошо работает с «Оренбургом», заинтересуются другие клубы?

— Не боимся ничего. Давиду еще надо пройти сложный путь, чтобы он приобрел чей-то интерес. Надо показывать стабильный хороший результат, 0 приводит «РБ Спорт» слова Еремякина.

— Вы не верите, что зимой к нему может быть интерес?

— Пока не верю.

Деограсия стал главным тренером «Оренбурга» летом 2023 года. На данный момент команда под руководством 50-летнего испанского специалиста занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков за 16 туров.

Контракт Деограсии с «Оренбургом» рассчитан до конца сезона. Соглашение будет продлено при условии сохранения места в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-orenburga-deograsiej-zimoj-zainteresuyutsya-drugie-kluby-poka-ne-veryu-v-e-to/
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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