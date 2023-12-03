Президент РПЛ Алаев ответил, есть ли смысл российскому футболу переходить на систему «весна — осень»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с зимними матчами в чемпионате России.

«В этом сезоне мы ничего не исправим, хотя по последнему туру надо смотреть — там запредельные холода. Будем обсуждать с клубами. А в будущем думать, куда мы движемся, в каких международных соревнованиях играем или не играем. А такая картина никому не нужна. Ни футболистам, ни болельщикам, ни тренерам, ни лиге», — приводит «РБ Спорт» слова Алаева.

Также он ответил, будет ли выходом из этой ситуации переход на схему «весна — осень».

«Что, если бы сейчас играли 30-й тур? Пришлось бы играть. А такая погода может быть и в конце ноября. В начале ноября мы закончить не можем, чтобы уйти на четыре месяца... Преимущество «осени — весны» в том, что мы можем перенести оставшийся тур на будущий год. Клубы будут это обсуждать. Система «весна — осень» дала бы такую возможность? Нет», — добавил специалист.

3 декабря матч 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» (2:0) проводился в условиях сильнейшего снегопада в Москве. Также из-за подобных погодных условий на пол часа была перенесена встреча «Локомотива» и «Зенита» (3:1), которая проводилась на домашнем стадионе железнодорожников.

С сезона-2012/13 в РПЛ действует система «осень-весна» — турнир начинается летом и заканчивается весной.