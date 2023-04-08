Алаев о матче «Спартак» — «Динамо»: «Отличное дерби. Команды порадовали игрой»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился впечатлениями от матча 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» (3:3).

— Ваши впечатления от игры?

— Отличное дерби. Очень эмоциональный, хороший матч, много голов. Команды порадовали игрой. Может быть, было достаточно брака, но по самоотдаче и движению — вопросов нет. Побольше бы таких матчей. Очень эмоциональный!

— Пенальти был, на ваш взгляд?

— Я видел повтор, может быть, в не очень удачном ракурсе. Мне кажется, момент спорный. Я не судья, не разбираюсь. По мне это скорее не пенальти. ЭСК разберется. Не хочу за них выполнять их работу.

«Спартак» остался на третьей строчке с 42 очками после 22 туров. «Динамо» не смогло обойти ЦСКА и «Ахмат» и осталось 6-м месте, набрав 36 очков.