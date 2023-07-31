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Сегодня, 21:49

Президент РПЛ доволен стартом нового сезона: «Очень хочется интриги!»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев оценил начало сезона в чемпионате России.

«Мне очень нравится старт сезона! Все матчи от ножа, никто не выпадает, все готовы. Например, сегодня «Балтика» выглядела достойно, рад за Игнашевича. Посмотрел много игр, не увидел какой-то неготовности к сезону. Очень хочется интриги на всех этажах таблицы», — сказал Алаев.

После двух туров чемпионата России лидером является «Краснодар», который набрал 6 очков. Второе место занимает «Спартак» с таким же количеством очков. На третьей строчке «Локомотив» — 4 очка за два матча.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
0
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