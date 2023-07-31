Промес догнал Лоськова

Сегодня, 22:22
Гол в ворота «Балтики» стал для Квинси Промеса 34-м победным в матчах за «Спартак» в чемпионате России. Голландский форвард по числу решающих мячей в составе одной команды сравнялся с железнодорожником Дмитрием Лоськовым.
Чаще три очка своим клубам приносили волгоградец Олег Веретенников и петербуржец Александр Кержаков.
Лидеры по победным голам за одну команду в чемпионате России
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Победные голы
|
Александр Кержаков
|
Зенит
|
289
|
120
|
39
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
247
|
141
|
36
|
Квинси Промес
|
Спартак
|
177
|
89
|
34
|
Дмитрий Лоськов
|
Локомотив
|
322
|
99
|
34
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
169
|
85
|
27
|
Федор Чалов
|
ЦСКА
|
170
|
67
|
26
|
Андрей Тихонов
|
Спартак
|
324
|
68
|
26
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
181
|
85
|
24
|
Сергей Семак
|
ЦСКА
|
282
|
68
|
24
|
Олег Терехин
|
Динамо
|
146
|
67
|
23