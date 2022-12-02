Радченко считает, что чемпионской интриги во второй части сезона в РПЛ не будет

Экс-нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко оценил игру петербуржской команды в первой половине сезона.

«Зенит» достаточно хорошо и уверенно провел первую часть сезона. Петербуржцы по праву находятся на первом месте в турнирной таблице РПЛ. К тому же, «Зенит» продолжает борьбу в Кубке России. Это очень хорошо. У команды замечательная скамейка, которая состоит из игроков сборной России. Там большая конкуренция. Если кто-то из этих футболистов уйдет в аренду, в «Зените» есть молодежь, способная их заменить. Что касательно чемпионской интриги во второй части чемпионата? Вряд ли. Мне кажется, что ее не будет», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 матчей. Ближайший преследователь питерцев — «Спартак». Московский клуб отстает от команды из Санкт-Петербурга на 6 очков.