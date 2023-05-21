Радимов: «Слова Лещука о Йокановиче — лицемерие. Бросать такое в спину — подло и мерзко»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на слова вратаря «Динамо» Игоря Лещука об экс-главном тренере бело-голубых Славише Йокановиче.

«Честно сказать, пребываю в шоке от сегодняшних слов голкипера «Динамо» Лещука в адрес уже ушедшего Йокановича. Бессмысленно спорить, что у тренера не получилось в клубе и его увольнение было заслуженным, но разводить грязь, бросать вот такие слова в спину — просто подло и мерзко.

Во-первых, не слишком ли он раздухарился после победы над разобранным «Торпедо», которое еле ходит и уже готовится к ФНЛ? Во-вторых, если у этого персонажа были вопросы к методам работы Йокановича, почему же он молчал весь сезон и не высказывался? И как это вдруг за неделю команда могла что-то понять с новым тренером? Больше напоминает обычный подхалимаж и попытку подлизаться к новому тренеру, чем на взвешенную оценку. Лещук после таких слов просто упал в моих глазах! Куда симпатичнее он выглядит, когда его рот на замке!» — написал Радимов в своем Telegram-канале.

После победы над «Торпедо» (3:0) в матче 28-го тура РПЛ Лещук раскритиковал работу Йокановича: «Мы делали на протяжении года одни и те же упражнения. Футбол был виден на поле, было видно, что это скучно и непонятно, никто не понимал, во что играть. Каждый играл, как он понимает, не было общего знаменателя. Сейчас за неделю нам в принципе объяснили знакомые требования, стало более понятно, во что играть, как двигаться, открываться и куда бежать».

Славиша Йоканович возглавлял «Динамо» с июня 2022 года, 14 мая 2023 года 54-летний серб был отправлен в отставку.