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Сегодня, 17:26

Рахимов о ничьей «Рубина» с «Оренбургом»: «Эмоции надо контролировать, чтобы не перегореть»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал ничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 2-го тура РПЛ.

— Почему не удается сохранить победный счет две игры подряд?

— Сложно сказать. Какие-то ошибки есть. Они приводят к такому результату. У нас были свои моменты и надо было забить второй, на этом все бы закончилось. Но мы пропустили в концовке. Надо отдать должное команде, которая была в разъездах, не хватило свежести. Мы должны быть спокойнее при владении мячом. Мы иногда переходили на длинные передачи и это приводило к потерям. Определенная структура у команды была видна.

— «Оренбург» играл активнее. Почему?

— Этой команде нельзя давать пространство. Мы хотели навязать ей более вязкую игру. У нас были шансы в контратаках, но мы их не использовали.

Меня напрягло до матча, что команда эмоционально была очень заряжена. Это могло повлиять на состояние. Эмоции надо контролировать, чтобы не перегореть.

— С чем связана замена Даку?

— Он не до конца готов. Это габаритный игрок, он хорошо навязывает борьбу, цепляется за мячи. Но в обороне есть определенные проблемы. Он распределяет свои силы. Думаю, в ближайшее время он наберет форму.

В третьем туре чемпионата России-2023/24 «Рубин» сыграет против «Спартака» на своем поле. Матч пройдет 5 августа и начнется в 17.30 по московскому времени.

Рашид Рахимов
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
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