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Сегодня, 17:37

Билялетдинов о работе с Гогниевым: «Он руководит и управляет тренировочным процессом. Я как старший тренер содействую ему»

Иван Шитик
Корреспондент
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Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Спартаком Гогниевым.

— Как распределяются ваши обязанности?

— Он главный тренер, я старший тренер. Он руководит и управляет тренировочным процессом. Я как старший тренер содействую ему. Как конкретно распределяются наши обязанности — это внутренняя кухня, — сказал Билялетдинов «РБ Спорт».

— Что будет с футболистами, которые остались в Москве?

— Спросите у тех, кто с ними работал. Я не знаю. Я работаю с другими игроками и могу отвечать по ним.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-bilyaletdinov-gogniev-priby-l-na-sbory-himok-upravlyaet-trenirovochny-m-protsessom/
Ринат Билялетдинов
Спартак Гогниев
ФК Химки
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