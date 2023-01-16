Билялетдинов о работе с Гогниевым: «Он руководит и управляет тренировочным процессом. Я как старший тренер содействую ему»

Сегодня, 17:37
Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Спартаком Гогниевым.
— Как распределяются ваши обязанности?
— Он главный тренер, я старший тренер. Он руководит и управляет тренировочным процессом. Я как старший тренер содействую ему. Как конкретно распределяются наши обязанности — это внутренняя кухня, — сказал Билялетдинов «РБ Спорт».
— Что будет с футболистами, которые остались в Москве?
— Спросите у тех, кто с ними работал. Я не знаю. Я работаю с другими игроками и могу отвечать по ним.