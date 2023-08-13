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РПЛ

13 августа, 23:37

Гендир «Факела»: «Поздравляю «Зенит» с победой. Без всякого сарказма»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» поделился мнением о результате матча с «Зенитом» (0:2) в 4-м туре РПЛ. Руководитель воронежцев не считает, что его команда наиграла на ничью в матче с питерцами.

— Вадим Евсеев не без доли сарказма поздравил «Зенит» с хорошей и красивой победой.

— То, как провели первый тайм: «Факел» наиграл на то, на что в итоге и наиграл. Я без всякого сарказма поздравляю «Зенит». Чемпиону этот матч дался нелегко. Мы доставили «Зениту» очень много проблем. Но говорить о том, что мы были достойны ничьей можно было бы, если бы всю встречу провели качественно, а не только отдельные эпизоды или таймы.

— Но разве реально провести все 90 минут на достойном уровне против «Зенита»? Как можно сравнивать составы ваших команд?!

— Не соглашусь! Мы все профессионалы. Команда должна реагировать на определенные вещи правильно. Если соперник позволял нам играть так, как мы действовали во втором тайме — а я не видел разницы между «Зенитом» в первой и во второй половине встречи — то мы должны этим пользоваться. А если этим не пользуемся, а постоянно чего-то опасаемся, то у нас будут проблемы.

— 4 матча в чемпионате, 0 очков... Не убьют ли такие результаты «Факел» психологически?

— Это опять же вопрос к профессионализму игроков, клуба, тренерского штаба. Приложим все усилия, чтобы команда не оказалась в психологической яме. Все мы обязаны сделать так, чтобы команда включалась в игру с первой минуты, а не с 46-й!

РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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