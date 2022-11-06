«Ростов» — «Динамо»: Комличенко, Уткин, Захарян и Лещук выйдут на поле с первых минут

«Ростов» и «Динамо» объявили составы на матч 16-го тура РПЛ. В воротах москвичей на поле появится Игорь Лещук. Основной вратарь бело-голубых Антон Шунин пропустит встречу из-за переутомления. «Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко. Запасные: Цулая, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Байрамян, Миронов, Мельников, Шанталий, Ковальков, Голенков. «Динамо»: Лещук, Сазонов, Лаксальт, Маричаль, Даса, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Смолов. Запасные: Купцов, Будачев, Паршивлюк, Осокин, Скопинцев, Лесовой, Грулев, Тюкавин, Гладышев. Матч «Ростов» — «Динамо» состоится в воскресенье, 6 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.