Сегодня, 17:45
«Ростов» и «Динамо» объявили составы на матч 16-го тура РПЛ.
В воротах москвичей на поле появится Игорь Лещук. Основной вратарь бело-голубых Антон Шунин пропустит встречу из-за переутомления.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
Запасные: Цулая, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Байрамян, Миронов, Мельников, Шанталий, Ковальков, Голенков.
«Динамо»: Лещук, Сазонов, Лаксальт, Маричаль, Даса, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Смолов.
Запасные: Купцов, Будачев, Паршивлюк, Осокин, Скопинцев, Лесовой, Грулев, Тюкавин, Гладышев.
Матч «Ростов» — «Динамо» состоится в воскресенье, 6 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.
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