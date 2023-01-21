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Сегодня, 15:45

Ротенберг рассказал о приоритетах трансферной политики «Сочи»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Футболисты «Сочи».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» рассказал о возможном усилении команды в зимнее трансферное окно.

— Планирует ли «Сочи» усиливаться?

— Мы смотрим. Не будем ничего делать внезапно. Потому что, опять-таки, в первой части сезона команда играла хорошо. Просто не хватало качеств, которые сейчас должен привнести тренерский штаб.

— Есть ли кто-то на примете из потенциальных новичков?

— На примете есть.

— Судя по последним трансферным новостям и слухам, Турция становится основным направлением наших футболистов на выход, а латинская Америка — на вход. «Сочи» придерживается такой же позиции?

— Мы больше рассчитываем на российских игроков.

— Из-за политической ситуации?

— Нет. Мы хотим развивать наших футболистов и давать им возможность доказывать все на поле.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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