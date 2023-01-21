Ротенберг рассказал о приоритетах трансферной политики «Сочи»

Сегодня, 15:45
Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» рассказал о возможном усилении команды в зимнее трансферное окно.
— Планирует ли «Сочи» усиливаться?
— Мы смотрим. Не будем ничего делать внезапно. Потому что, опять-таки, в первой части сезона команда играла хорошо. Просто не хватало качеств, которые сейчас должен привнести тренерский штаб.
— Есть ли кто-то на примете из потенциальных новичков?
— На примете есть.
— Судя по последним трансферным новостям и слухам, Турция становится основным направлением наших футболистов на выход, а латинская Америка — на вход. «Сочи» придерживается такой же позиции?
— Мы больше рассчитываем на российских игроков.
— Из-за политической ситуации?
— Нет. Мы хотим развивать наших футболистов и давать им возможность доказывать все на поле.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования