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22 февраля, 23:32

РПЛ 28 февраля проведет заседание с руководителями клубов по поводу регламента работы с прессой

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что 28 февраля пройдет заседание с руководителями клубов лиги.

— Вы говорили, что перед первым туром РПЛ после паузы планируется общее собрание. Есть уже понимание по дате и по тому, какая будет повестка?

— Сегодня мы общались с руководителями клубов. Приняли решение, что собрание будет состоять из двух частей, потому что вопросов накопилось много. 28 февраля состоится заседание в режиме ВКС (видеоконференцсвязь), чтобы не дергать руководителей клубов, потому что матчи, логистика. Есть вопросы, которые нужно решить до начала рестарта РПЛ, в том числе и по поводу регламента работы с прессой. Мы вышли с предложением к клубам, чтобы это общение было обязательным. Клубы поддержали. Надеемся, обратимся к коллегам из РФС, чтобы изменить регламент.

Ориентировочно 20 марта, когда будет пауза на сборные, мы соберемся очно. Есть вопросы стратегического характера относительно устава и другие важные вопросы, которые хотелось бы обсудить лично. Ну и хотелось бы, чтобы они лично с вами пообщались.

РПЛ
Александр Алаев
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